Мнение: «Штрихи к портрету СБЕРБАНКА»

Здравствуйте

1. «Спасение утопающих – Дело рук самих утопающих» – основной принцип работы Сбербанка. Но об этом в Постскриптуме.

А пока маленький пример.

Отправил перевод частному лицу через Сбербанк.

Пришло такое сообщение:

«ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ ПЕРЕВОД НЕ ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ПОПРОСИТЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОЗВОНИТЬ В СБЕРБАНК И ОТМЕНИТЬ ОПЕРАЦИЮ»

Перевод отправлялся по номеру карты (не по номеру телефона).

А вот как найти ошибочного (а значит незнакомого) получателя и попросить его об этом, Сбербанк не подумал.

Смешно. Мне смешно, так как перевод отправил тому человеку, которому собирался.

Возможно, и не так грустно будет тому, кто совершит ошибочный платеж.

2. Вот еще интересное SMS от Сбербанка пришло, после отправки платежа.

«ВЫ СОВЕРШИЛИ ПЕРЕВОД В СБЕРБАНК ОНЛАЙН. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАСКОЛЬКО ВЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ СБЕРБАНК ОНЛАЙН ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 5 НАИВЫСШИЙ БАЛЛ. СМС ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ТАРИФУ ВАШЕГО ОПЕРАТОРА.»

Крохоборы. Просят об одолжении оценить их работу. Так еще за это платить надо.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Для информации: Сбербанк имеет наименьшие ставки среди Российских банков по депозитам. При этом всегда меньше ставок рефинансирования ЦБ (точно не проиграешь на кредитно-депозитном рынке, в случае чего у государство можно средства с прибылью разместить).

Правда, Сбербанк и население подсаживает на кредиты по наименьшим ставкам. (Кредиты – это наркотик. Наркотик – это ЗЛО. Дешевый наркотик — это БОЛЬШОЕ ЗЛО)

Откуда такое экономическое чудо? Откуда приток дешевых денег?

Просто потому, что все старшее поколение так и не отвыкло от времен СССР, когда был только Сбербанк.

Вот Сбербанк, используя эту свою историческую особенность, возглавляет арьергард тех, кто обкрадывает старушек.

После чего бабулька из Саратова, встретив спикера Госдумы Вячеслава Володина, спрашивает его: «Почему инфляция составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%»

https://i.ytimg.com/vi/sLzmC1L9qio/maxresdefault.jpg

Если до сих пор не знаете об этом нашумевшем диалоге, то и текст и видеоматериалы можно посмотреть, например, здесь: https://www.rbc.ru/society/30/04/2021/608bf21d9a7947ca5659fc41

P.P.S. Все чаще приходит ощущение что ни от крепостного права, ни от рабства современное общество не отошло, а просто их видоизменило:

19-ый век – отмена этих понятий (например, 1861 год – крепостного права в России; 1865 год – рабства в США)

но 19-ый век – время образования крупнейших банков (например, тот же Сбербанк основан в 1841 году)

к 20-ому, 21-ому веку удалось возродить барщину, оброк и прочие рабские повинности населения с помощью кредитов, которые становятся нормой и чаще всего пожизненно отбирают у людей честно заработанные средства ежемесячными процентами. Если к этому добавить всевозможные налоги, то вырисовывается картина Российских бурлаков и Американских индейцев, отдавших постепенно все за красивые бусы.

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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