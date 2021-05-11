Мнение: Японские супертевтонцы. Японофилия в Третьем Рейхе

Когда копал тему с японскими флагами во Владивостоке, наткнулся на интересную статью, где рассматривался вопрос японофилии в нацистской Германии.

Японофилия в Третьем Рейхе

В ноябре 1940 года Японию посетила делегация Гитлерюгенда из шести человек, перед которой сам Адольф Гитлер поставил одну задачу: «Единственное, что вам нужно сделать, это полностью ощутить великий дух японского народа, который возник в его национальном государстве.

В честь своего визита японцы сочинили песню под названием Banzai Hitorā Jūgento (Да здравствует Гитлерюгенд !, видео здесь https://apjjf.org/data/Hitler_Jugend.mp4 ). В рамках их миссии по духовному и культурному обмену молодым немцам разрешили переночевать в Эйхэйдзи , одном из двух самых важных дзэн-храмов Японии, чтобы понаблюдать за жизнью монахов и познакомиться с ней.

Визит был зафиксирован в японской статье под названием «Гитлерюгенд (голубые глаза, проводящие одну ночь в качестве гостей дзен)».Текст представляет собой довольно цветастый отчет. Автор утверждает, что японские гости ели палочками более искусно, чем некоторые приезжие китайские монахи. Когда немцы попробовали буддийскую вегетарианскую кухню монастыря, произошло следующее:

Глава делегации Гитлерюгенда Генрих Юргенс сказал, что в Германии есть много вегетарианцев, хотя и не по религиозным причинам. Хотя вегетарианство фюрера Адольфа Гитлера было хорошо известно, Юргенс объяснил, что он лично склонялся в этом направлении, поскольку обычно ел на завтрак только фрукты. Услышав это, дзен-мастер Като спросил: «Означает ли это, что фюрер Гитлер – дзен-священник?» При этом все рассмеялись.

Мастера дзен славятся своим чувством юмора!

Далее Юргенс заметил, что люди Третьего Рейха искали новую духовность (резюме журналиста):

Жители современной Германии больше не удовлетворены религией, которую они исповедовали до сих пор. Однако новая религия, которая могла бы полностью удовлетворить немецкий народ, еще не родилась. Следовательно, пока не появится новая национальная религия, им придется, хотя и неохотно, полагаться на религию, которую они исповедовали до сих пор. Гитлерюгенд занимает такую ​​же позицию.



Делегация Гитлерюгенда с монахами у главного дзэн-храма Эйхэйдзи, Япония

Эти события и документы были обнаружены Брайаном Викторией, американским дзен-священником, который очень критически относится к поддержке японским дзен-истеблишментом японских военных усилий во время Второй мировой войны. Что бы ни думали о мнении Виктории, он как историк проделал ценную работу, выявив, возможно, удивительную взаимосвязь между японской религией и немецким фашизмом. Настоящая статья в значительной степени основана на его новаторской работе.

Хотя гитлеровцы были печально известны своим национальным шовинизмом, они также могли узнавать одаренный иностранный народ и культуру, когда видели их. Виктория отмечает, что как с духовной, так и с культурной точки зрения многие ведущие национал-социалисты действительно чрезвычайно восхищались японским обществом и культурой, а в некоторых отношениях даже считали их выше немецких.

Сообщается, что Гитлер сказал своему министру вооружений Альберту Шпееру: «Видите ли, нам не повезло, что мы исповедовали неправильную религию. Почему у нас не было религии японцев, считающих жертву за Отечество высшим благом? »

Рудольф Гесс, заместитель фюрера Гитлера, утверждал, что слияние с обществом дается японцам легче: «Мы тоже [как японцы] сражаемся за уничтожение индивидуализма. Мы боремся за новую Германию, основанную на новой идее тоталитаризма. В Японии такое мышление естественно для людей.

Сами немецкий народ был очень впечатлен японскими военными усилиями. В отчете о ситуации от августа 1942 г., подготовленном Sicherheitsdienst (Служба безопасности, разведывательное агентство СС) СС, высказывалась обеспокоенность по поводу того, что положительные сообщения о героических усилиях японцев начали запугивать простых немцев:

Первая точка зрения, что немецкий солдат – лучший в мире, была сбита с толку описаниями японских пловцов, удалявших мины, заложенные перед Гонконгом, или японских пилотов, которые с презрением к смерти бросались бомбами на вражеские корабли. Это частично вызвало нечто вроде комплекса неполноценности. Японцы выглядят как своего рода супертевтонцы [ Germane im Quadrat ].

Немцы в конечном итоге связали исключительную способность японцев к патриотическому самопожертвованию с их культурой и духовностью, а именно с наследием синтоизма, буддизма (особенно дзэн) и самураев.

На самом деле немецкие националисты часто имели весьма противоречивые взгляды на немецкую историю и культуру. Критика Фридрихом Ницше христианства как вдохновленной евреями рабской религии – подчеркивающая кротость, смирение, праведность несчастных и иное спасение – получила широкое распространение в Третьем рейхе. Благочестивые христианские национал-социалисты стремились очистить христианство от еврейских и рабских элементов, подчеркивая германизацию религии в раннем средневековье. и работы немецких христиан, таких как дзеноподобный мистик Экхарт и ревностный антисемит Мартин Лютер.

Генрих Гиммлер, глава элитных вооруженных и полицейских сил, известных как СС, стремился создать для своих людей некую неоязыческую духовность, опирающуюся на древнее германское язычество, индуизм и даже буддизм. Если вы просмотрите публикации, посвященные элите СС, в частности, различные Leithefte (своего рода журналы «Lead-Journals»), то поразитесь, насколько вселенским может быть их цивилизационное вдохновение. Помимо статей по истории и искусству Германии, викингов или древних германцев, можно также найти статьи о Японии (что неудивительно для союзника) или даже о Древней Греции, Риме, Персии и Индии. Это связано с тем, что последние четыре цивилизации были основаны арийскими завоевателями – сегодня известными под более политкорректным термином «индоевропейский», с которым немцы яростно отождествлялись (действительно, иногда называя этот народ «индогерманцами»). Гиммлер отнесся к этому довольно серьезно, организовав знаменитую исследовательскую экспедицию 1938-39 годов в Тибет и унеся с собой древний индуистский эпос « Бгахавад-гита» , считая его идеалом совершенно сознательных, но отстраненных действий идеальным для эсэсовца.

Короче говоря, немецкие националисты были разочарованы раздробленным характером немецкой культурной и духовной истории, которая долгое время разрывалась между различными государствами, религиями и цивилизационными влияниями. В частности, христианство часто критиковалось как универсалистская религия, пришедшая с Ближнего Востока, относительно безразличная к расовой борьбе за выживание.

Напротив, японская история и культура были – и в значительной степени остаются – отмечены большой согласованностью и замкнутым этнокультурным миром. Виктория отмечает:

Для сравнения, японская сторона явно считала, что у них уже есть непоколебимая и мощная духовная основа, которая в высшей степени подходит для мобилизации японского народа на военные действия. Хотя это не обсуждается напрямую в этой статье, эта широко распространенная вера в силу ее духовной основы, включая божественного императора, уходящего корнями в синтоизм, позволила Японии развить идею о том, что страна может преобладать над Западом, несмотря на признанное материальное превосходство последнего.

Японская религия состоит в первую очередь из синтоизма, по сути японской версии язычества, с духами, населяющими всю землю Японии, семейными домашними духами, самой Японией и божественным императором. Это влекло за собой религиозный долг японцев защищать и сохранять свою нацию и государство. Во всем этом бросаются в глаза параллели между синтоизмом и древней греко-римской языческой религией. Оба, кажется, отражают изначальную человеческую религию, по сути обожествляя саму родословную, которая должна была преобладать в Евразии до наступления примирительных и универсалистских религий Осевой Эпохи, от которой Япония была частично отчуждена своей изоляцией.

Помимо синтоизма, японцы переняли буддизм из Китая в шестом веке, что на протяжении веков приводило к определенному конфликту между двумя религиями. Дисциплина буддизма, в частности дзэн, оказалась чрезвычайно плодотворной комбинацией для Японии.

И местные японцы, и немецкие посетители согласились с тем, что дзэн во многом является основой духовной силы и культурного богатства Японии. Некоторые немцы стремились черпать вдохновение из Японии, чтобы укрепить дух своей нации. Ярким примером этого был граф Карлфрид Дюркхайм, национал-социалист с большим партийным стажем (с 1933 г.), который работал в Японии, занимаясь «культурной дипломатией» для Германии в годы войны. После войны Дюркхайм стал уважаемым психотерапевтом и квази-дзен-гуру и писал книги вплоть до 1990-х годов.

Дюркхайм вел изыскания, чтобы восстанавливать немецкую духовность на Volkisch основе (этнонационалистической). В этом он опирался на мысли и медитативную практику многих исторических личностей, включая мастера Экхарта, святого Игнатия Лойолы и мастеров дзен. Он сказал о дзэн: «Дзен – это прежде всего религия воли и силы воли; он глубоко отвращен к интеллектуальной философии и дискурсивному мышлению, вместо этого полагаясь на интуицию как на прямой и непосредственный путь к истине ». Историк Карл Байер говорит, что Дюркхайм настолько восхищался, что «иногда складывается впечатление, что он думает, что японцы будут лучшими нацистами».

Не только Дюркгейм интерсовался этим. Философ Ойген Херригель, член НСДАП, также провел время в Японии, опыт, который лег в основу послевоенного классического дзэн и искусства стрельбы из лука, установивший прецедент для бесчисленных дзэн-трудов и … книг, например, по ремонту мотоциклов и т. д.

В 1941 году ученый-дзэн Д.Т. Судзуки опубликовал немецкий перевод своего произведения « Дзэн и японская культура» – еще одной классической работы в этой области, – получившей восторженные отзывы в немецкой прессе. Фелькишер Беобахтер (официальная газета НСДАП с 1,7 миллиона читателей в 1944 году) опубликовала четыре целых страниц книги. В обзоре книги Судзуки Beobachter отмечается, что Япония «смогла выжить в течение двух с половиной тысячелетий в редком совпадении расы, религии и политики. . . . Выдающиеся национальные добродетели японцев укоренились в секте Дзэн, что означает монументальное одобрение этого практического искусства жизни ».

Интерес Германии к дзен распространялся и на высшие академические круги. Известный непостижимый философ Мартин Хайдеггер, как сообщается, сказал о Сузуки: «Если я правильно понимаю этого человека, это то, что я пытался сказать во всех своих трудах».

Прежде всего, немцы восхищались духом самураев, который, как говорят, частично вдохновлялся акцентом дзэн-дисциплине и непостоянстве, что привело к строгому образу жизни, не боясь смерти. Окончательным утверждением самурайского этоса является замечательная книга « Хагакурэ», которую я рекомендую всем, которая представляет собой воспоминания бывшего самурая, ставшего монахом Ямамото Цунемото. Гиммлер был настолько очарован самураями, что в 1938 году он организовал издание буклета о них тиражом 52 000 экземпляров. . . по одному на каждого эсэсовца. Он писал: «Используя эту краткую историю самураев, мы хотим вспомнить некоторые давно забытые истины. . . что это обычно элитные группы меньшинств, которые наделяют мирское существование нации вечной жизнью ». Девиз СС: Meine Ehre heißt Treue. (Моя честь – это верность), во многом соответствует абсолютному упору самураев на беззаветную преданность своему господину.

Гиммлер, очевидно, считал духовное развитие центральным элементом хорошего руководства. Сообщается, что он сказал своему финскому массажисту: «Я восхищаюсь мудростью основателей индийской религии, которые требовали, чтобы их короли и сановники ежегодно уходили в монастыри для медитации. Позже мы создадим аналогичные учреждения ».

Сейчас такая духовная дисциплина становится все более популярной среди технических предпринимателей Кремниевой долины, в частности, генерального директора Twitter Джека Дорси .

Тогда Гиммлер, очевидно, был заинтересован в создании Третьего рейха на традиционалистской основе под руководством военно-духовной элиты, воплощающей определенные ценности, а не либерально-эгалитарные ценности и власть большинства. Итальянский и немецкий фашизм были попыткой перестроить свои государства, заменив либеральную демократию правлением чего-то вроде «европейского самурая». Итальянские фашисты утверждали, что они устанавливают trincerocrazia ("окопократию"), в которой должны править те, кто был готов сражаться и рисковать своей жизнью в окопах Первой мировой войны. Гитлер, возможно, в ложном застольном разговоре приписываемом ему, довольно убедительно утверждает, что Германией следует управлять на основе меритократии (только среди германцев, очевидно) тех, кто проявил самопожертвование и храбрость в военное время.

Виктория весьма обеспокоена акцентом Дзен на смерти. Однако рисковать жизнью ради чести, правды и добра занимает центральное место во всей традиционной этике, основанной на героизме со времен Гомера. В конце концов, мы все умрем, почему бы не рискнуть смертью, чтобы жить безупречно, зачем цепляться за недостойную жизнь? Дух дзэн и самурай различаются тем, что добавляют к этому одновременно приверженность действию и мирскую непривязанность. Самурай, как и стоик, укрепляет свою волю, делает все, что в его силах, зная, что ему нужно работать только со своим разумом, и он полностью отстранен от неизбежно непредсказуемого исхода. Между прочим, это тот же дух, который так прекрасно выражен в Бхагавад Гите .

Гийом Дюроше

https://www.unz.com/gdurocher/japanophilia-in-the-third-reich/ – цинк

Тем не менее, самый известный немецкий вегетарианец насчет самих японских союзников был весьма прямолинеен:

«Император (Японии) сродни русским царям. Слабый, трусливый, нерешительный, его легко может смести революция… Нам следует видеть в себе хозяев и относиться к этим людям в лучшем случае как к лакированным полуобезьянам, которые должны знать кнут». (c) Адольф Гитлер, 22 августа 1939 года

(Ikle F.W. German-Japanese Relations 1936 — 1940. New York, 1956. P.133).

Разумеется, с таким подходом, можете сами оценить перспективы идеологической модернизации нацизма с помощью японских религиозных практик и косплея самурайской культуры.

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