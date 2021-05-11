Омская полиция подтвердила окончание поисков Мураховского

Управление МВД РФ по Омской области подтвердило окончание поисков министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского и поблагодарило всех участвовавших в поисках.

«В результате совместных поисковых мероприятий, организованных сотрудниками УМВД РФ по Омской области, совместно с Росгвардией, МЧС и волонтерами, сегодня в 14.30 по местному времени установлено местонахождение Мураховского, разыскиваемого на территории Большеуковского района Омской области», – говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Там уточнили, что поисковые мероприятия в Большеуковском районе завершены. В настоящее время Мураховского доставляют из села Баслы в районную больницу.

«Омская полиция выражает благодарность всем, принявшим участие в поисках», – добавили в ведомстве.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района во время катания на квадроцикле, был найден живым днем 10 мая. Он сам вышел к людям в районе села Баслы и находится в нормальном состоянии.

Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области.