 

Россия обвинила США в вовлечении других стран в создание биооружия

11.05.2021, 5:32, Новости дня
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Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», – сказал Аверьянов в интервью РИА «Новости».

По его словам, эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

Напомним, в начале апреля секретарь Совет безопасности РФ Николай Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у российских границ. В январе Москва обвинила Соединенные Штаты в создании на постсоветском пространстве штаммов опасных заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России.

В апреле 2020 года Москва заподозрила американские лаборатории, расположенные за пределами США, в разработке смертельных патогенов. В связи с этим РФ потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД подчеркнули, что, несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту исследования оплачивает Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций.



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