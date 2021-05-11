Десятки тел жертв COVID-19 обнаружили в реке Ганг

В индийском городе Буксар в реке Ганг нашли по меньшей мере тридцать тел людей, умерших от COVID-19, информирует The Times of India.

В администрации округа заявили, что трупы могли приплыть из соседнего штата. Однако местные жители рассказали, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров, передает РИА «Новости».

Очевидцы также заявляли, что всего трупов может быть больше сотни. Случившееся привело к панике, люди боятся распространения инфекции. Власти уже начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с ритуалами, расходы возьмет на себя правительство штата.

Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. РФ также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.