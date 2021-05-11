 

В Париже открылась выставка

11.05.2021, 5:10, Разное
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посвященная столетию со дня рождения Андрея Сахарова.

В Париже перед мэрией города открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения Андрея Сахарова. Ее организовало французское отделение Международного Мемориала* Memorial France. Экспозиция разделена на две части. Одна из них — это рассказ о самом Андрее Дмитриевиче Сахарове, о его жизни и его борьбе за права человека — с редкими фотографиями и отрывками из воспоминаний современников. Вторая часть посвящена премии имени Сахарова.

Фото: Саша Кулаева

Фото: Саша Кулаева

Екатерина Шерга

*включен Минюстом РФ в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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