В Париже открылась выставка
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посвященная столетию со дня рождения Андрея Сахарова.
В Париже перед мэрией города открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения Андрея Сахарова. Ее организовало французское отделение Международного Мемориала* Memorial France. Экспозиция разделена на две части. Одна из них — это рассказ о самом Андрее Дмитриевиче Сахарове, о его жизни и его борьбе за права человека — с редкими фотографиями и отрывками из воспоминаний современников. Вторая часть посвящена премии имени Сахарова.
Фото: Саша Кулаева
Фото: Саша Кулаева
Екатерина Шерга
*включен Минюстом РФ в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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Источник: Новая газета
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