Мнение: Достал из сундучка

Минский формат это проституция ума и духа, возведенная в политический абсолют, помноженная на безумие и тотальный обман.

Этот материал был написан мною в конце 2017 года.

После его публикации прошло уже четыре года, что изменилось в Донбассе за это время, практически ничего.

Если конечно не считать предоставление всем желающим жителям этой многострадальной территории российского гражданства.

Это сняло определенную напряженность в обществе, дало возможность оставшимся без дела профессионалам полноправно перебраться в Россию с целью нормального человеческого трудоустройства. Молодому поколению дало право на обучение в России, и шанс остаться в ней навсегда.

В остальном изменений нет, гражданский конфликт продолжается в режиме пинпонга:

Владимир Путин: Если Украина в Донбассе зайдет за “красные линии”, то лишится своей государственности.

Владимир Зеленский: Мы Вас поняли, Владимир Владимирович, обстрелы и обострения будут исключительно в установленных Вами рамках. Ведь убивать жителей Донбасса можно не переходя за “красные линии”.



А теперь собственно сам материал, назовём его “Достал из сундучка”.



ПОДВОДЯ ИТОГИ

Уходят последние дни этого года, который в очередной третий раз для жителей Донбасса остался без каких-либо приятных воспоминаний.

Всё те же стабильные обстрелы территорий со стороны укровояк, ежедневные смерти на передовой, разрушения инфраструктуры и душ людей. Если пробоину в разрушенной стене дома можно заложить с помощью кирпича, то надломленную душу человека нельзя подлатать ни чем. Лечит только время, вера и надежда. Но даже после того, как душа успокоится останется неизгладимый рубец, который будет всегда напоминать о прожитом лихолетье.

Для веры и надежды всегда необходима сила, но сила за четыре года мытарств у многих людей Донбасса уже растрачена, а когда уходит сила, то приходит смирение и его неизменная спутница:- рабская сущность человека.

Первой всегда уходит Вера человека в лучшее, до последнего теплится Надежда, но постепенно уходит и она, всегда отчаливает последней.

Давно пришло осознание того, что как человек ты абсолютно ничего не значишь, так, живой кусок мяса и не более, которым торгуют сильные мира сего в своих корыстных целях. Единственное что тебе могут дать в сложившейся ситуации, так только кусок хлеба, что бы ты не сдох в кабинете у чиновника. Чтобы у тебя хватило сил отползти от него подальше и ты не сдох у них на глазах, чтобы он не тратил свои силы на перешагивание через тебя.

Какими словами можно охарактеризовать прошедшие три года, какие были эмоции и ощущения. Сперва, осенью 2014г. после прихода во власть всей довоенной мерзоты, было удивление. Потом, после той вакханалии, которую творил Плотницкий и КО в г.Луганске пришло жуткое разочарование. Сегодня, когда во власти сменились первые лица и они начали наступать на те же самые грабли пришел смех.

Жители окончательно поняли то, что их покупательная способность равна нулю, а власть способна лишь только на то, что бы воровать всё то, что плохо лежит и распределять оставшиеся крохи между своими рабами. Даже невзирая на свою алчную сущность власть понимает незыблемое, как бы то ни было, но раба своего надо кормить.

Иногда возникает чувство, что ты находишься на нескончаемых Олимпийских играх, где есть только один вид единоборства, это кто сможет как можно больше загнобить простых людей.

Все уже давно поняли , что в 2014г. их поманили свистульками с Севера, потом те же люди организовали безальтернативную Минскую нищету, посадили во властные кабинеты алчущих и с ними вместе на протяжении трех лет доят корову под названием ЛДНР.

Но даже при всём этом бедламе у человека всё же есть два выхода из него. Это уехать с него, или застрелиться. Если с застрелится всё ясно, то с уехать не все так просто. Поманившие с Севера на тебя смотрят с презрением, на территории Укрии ты являешься сегодня их прокаженным врагом.

Говорить то, что я сейчас говорю очень тяжело и противно, не доставляет мне никакого удовольствия. В противовес всему этому напрашиваются теплые и светлые слова, но и их сегодня нет. Что бы они были необходимо посеять в людях что то доброе, взлелеять нечто хорошее. Сегодня на это ни у кого нет желания, в Укрии государственные проблемы, государство разваливается на глазах и нет людей, кто бы мог этому противостоять. На Севере люди во власти мечутся во имя спасения собственных капиталов. Три года назад они между войной и деньгами выбрали последнее, завтра они неминуемо будут подвержены позору. Они уже сегодня умудрились предать самое святое, что есть у любого государства: – свой ФЛАГ. Предав однажды эти люди в критической ситуации, которая будет иметь чисто субъективный характер, не раздумывая предадут любого еще много раз без всякого зазрения совести. Будут это делать не краснея, ибо они уже давно стали Унганами, которые к чему бы живому не прикоснулись, всё после них становится мёртвым.

У этих людей нет сраму и они довели до такого же состояния великую Россию, которая сегодня так же подвластна их влиянию и Сраму не Ймёт.

Многие люди Донбасса доведены до психологического отчаяния, осознание произошедшего напрочь сворачивает рассудок, человек инстинктивно ищет виновного в его бедах и у него рождается чувство мести. Он понимает, что с войной на его землю пришли укродебилоиды, это они стреляют в него, в его дом и семью …., но во всём этом есть невероятная парадоксальная ситуация: – У НЕГО МЕСТЬ К КИЕВСКИМ УХОДИТ НА ВТОРОСТЕПЕННОЕ МЕСТО…

Сегодня душа человека доведенного до отчаяния требует сатисфакции, он прекрасно понимает кто в большей степени виновен во всех его бедах, и вот тут сейчас будет самое интересное:

– Он с замиранием в сердце начинает ждать, когда по окончанию зимы Западные партнеры с укродебилоидами начнут гомосячить московский олигархат. Ему уже становится неинтересно то, что это равносильно пилению сука на котором ты сидишь, ты подсел на него сознательно и тебе абсолютно неизвестно, что из всего этого выйдет для тебя, как это повлияет на твою сегодняшнюю никчемную жизнь.

Ещё раз хочу вернуться к тому, что говорить на эту тему нет желания и она претит внутреннему сознанию. Уже давно не хочется ничего писать, понимаешь всю бесперспективность этого занятия, но кричат мёртвые и они требуют голоса. Они хотят что бы их смерти на поле боя не были смертью живого куска мяса, они хотят увидеть начало того, ради чего они пошли на это.

Итоги года и прошедших трёх лет не принесли какого-либо облегчения, надеяться на то, что 2018 год принесёт долгожданное спокойствие на землю Донбасса было бы крайне наивно.

По всей видимости нас ждут ещё большие разочарования и я сознательно остановлюсь только на этом. Если череда всесторонних предательств будет продолжена и далее , а не дай Боже будет крайне усугублена, то многие из нас живых станут завидовать мертвым.

Но в любом случае жизнь будет продолжаться, нельзя отчаиваться, необходимо заботиться о близких, не забывать в такое тяжелое время своих стариков, радовать детей и внуков.

Как бы то ни было, будем жить!

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