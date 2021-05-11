Мнение: Будни израильского апартеида

Происходящее сейчас в Иерусалиме и Секторе Газа представляется отчаянной попыткой Нетаньяху сохранить за собой пост премьер-министра вследствие неудачной для него внутриполитической конъюнктуры https://www.gazeta.ru/politics/2021/05/08_a_13586012.shtml, что и потребовало провокаций с выселением палестинцев и атакой на верующих-мусульман у мечети Аль-Акса, чтобы спровоцировать палестинцев на реакцию, представить дело "самозащитой Израиля" и под лозунгом "сплочения против внешней агрессии" добиться такой конфигурации правительства, где Нетяньяху мог бы остаться премьер-министром и избежать неизбежного судебного процесса по обвинению в коррупции, который начнется после того, как он покинет должность. Нежелание уходить от власти и страх перед уголовным преследованием, будет и далее толкать Нетаньяху к подобным кровавым провокациям. Как в Палестине, так и в Сирии.

Причем данная схема повторяется уже не первый раз в разгар внутриполитических кризисов в Израиле, когда межпартийный тупик мешающий сформировать правительство или толкающий Израиль к очередным внеочередным выборам, пытаются разрешить за счет агрессивных действий против Палестины или Сирии, с помощью которой Нетаньяху пытается решать внутренние проблемы.

На заглавной фотографии, цена этой политики – убитые дети в Секторе Газа (палестинцы заявляют, что погибло 15 детей, пока подтверждено 4). Это вдобавок к событиям в Иерусалиме, где число пострадавших перевалило за несколько сотен.

Когда ХАМАС начал запускать ракеты по Израилю в качестве ответа за измывательства над палестинцами в Иерусалиме, Израиль тут же объявил это "неспровоцированной агрессией". Все равно как "немецкая комендатура Варшавы осудила сопротивление в Варшавском гетто, где еврейские террористы посмели поставить под угрозу жизни граждан Рейха".

В тоже время, когда целый ряд стран, начиная с США и Турции и заканчивая Иорданией и Саудовской Аравией выразили озабоченность или осудили зверства Израиля в Иерусалиме, то Израиль занял позицию, что никто не смеет осуждать Израиль за то, что он там делает. Тут также ничего нового.

В целом, существующий в Израиле политический режим Нетаньяху, поддерживающий режим апартеида в отношении палестинцев, по своей сути мало отличается от того режима, который существовал в ЮАР. С исторической точки зрения, нет никаких сомнений, что рано или поздно он также и закончит, хотя тем же расистам в ЮАР в 70-80х тоже казалось, что существовавшее положение вещей будет длиться вечно. И ядерная бомба и самые мощные вооруженные силы в Южной Африке им не помогли.

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