 

В Совфеде ответили на требование Чехии выплатить компенсацию за взрывы во Врбетице

11.05.2021, 4:38, Новости дня
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Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.

«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

Джабаров также подчеркнул, что «премьер Чехии заигрался, предложил европейским странам выслать российских дипломатов». По мнению сенатора, подобная политика – это именно игра премьер-министра, которому «очень хочется понравиться американцам».

При этом законодатель отметил хорошие отношения между народами РФ и Чехии.

Ранее вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.

Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.



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