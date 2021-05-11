Мнение: Письмо: “Он все исправит”

Ну что, друзья, будем дальше экспериментировать с письмами рыб?

Или вернемся к рапанам, где вам попроще?

Вот вчера было, например, абсолютно рапанье письмо. Вы неплохо справились, хотя и смешали главное и второстепенное.

Предлагаю попробовать сегодня два нерапаньих письма и определиться, готовы ли вы разбирать самостоятельно рыб.

Вот первое.

whatiftoday

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Помогите, пожалуйста, понять как мне быть.

Я в отношениях с И где-то 2.5 года. Мне 33, ему 28, почти сразу стали жить вместе. Наверное, его ОЗ больше – разница в возрасте не в мою пользу, зарабатывает больше, в профессии реализовался больше. К тому же, я уже была замужем ранее (детей нет). Для него факт моего замужества и развода очень неприятен, как будто с дефектом я для него.

При знакомстве он мне сразу очень понравился, а по ходу общения быстро влюбилась в его чувство юмора и обаяние.

Долго о нем мечтала, тогда мне казалось, что инициатива к общению была с обеих сторон, но уже потом, оглядываясь, увидела, что все таки я инициировала и форсировала все события. Это повлияло на его отношение ко мне в дальнейшем не в лучшую сторону.

Первое время, отношения были как качели. С ним было очень хорошо, пока он не начинал докапываться и устраивать скандалы на ровном месте, с обидами и оскорблениями.

Все конфликты были на почве “ревности”, хотя повода я не давала ни разу. Например, что на работу накрасилась, зачем, для кого ты туда так выряжаешься, хотя ни коротких юбок, ни декольте, ни каблуков даже не было. Потом успокаивался, и говорил, что просто он болен, такой человек. Я думала, что это все просто травмы у него какие-то, жалела его, занимала позицию, что моя любовь все одолеет. А еще думала, что это ж наверное, как сильно любит, как боится потерять) Сейчас и смешно и стыдно от той глупости, он здорово плюсовал, может и специально эти ссоры устраивал, чтобы от меня под таким предлогом избавиться.

Тем не менее, мы все не расставались, отношения становились более гладкими, а с приходом пандемии и удаленной работы и вовсе прекратились те конфликты. Отношения за время карантинов стали очень спокойные, теплые. Очень много у нас было и хорошего – мы много путешествовали, а самое главное – завели собаку. За это я безмерно благодарна и не устаю ему это говорить, и всю жизнь буду благодарна. Он ведь не любил раньше собак, десятой стороной обходил. А я очень хотела. На Новый год сделал мне такой подарок. И она нам столько счастья приносит, и он ее очень любит, ну а я так вообще, души в ней не чаю. Она нас очень сблизила еще.

И сейчас отношения хорошие очень, такие, как я хотела, чтобы они были, весь тот кошмар со скандалами и оскорблениями остался в прошлом. Тишь да гладь. Но произошло вот что.

У меня часики ведь тикают, и мысли о замужестве и детях, больше о детях, стали просто навязчивыми. Ну куда ж уже дальше ждать. А он никаких шагов не делал. Даже с родителями не знакомил. Да и я его со своим тоже. Хотя мы оба видимся с семьями чуть ли не каждую неделю. Причина, почему я не хотела знакомить как раз в том, что сначала у нас были качели и выглядело, будто все может закончиться в любой момент, а потом, потому что он не делал таких шагов, и мне как-то было сомнительно. Уже не хочется беспокоить родителей знакомствами с бойфрендами, только если действительно серьезно. Где-то 3 месяца назад, я сказала, что хочу семью и что уверена, что хочу с ним. Спросила, а что он. Сказал “не готов”. На вопрос “а чего?”, ответил “это личное” и даже не стал со мной это обсуждать. Меня это очень обидело и возмутило. Ответ “не готов” расстроил, но вот обидело именно это “личное”. То есть получается, я даже не достойна знать, чтобы со мной это обсудили. Мы ведь не месяц вместе. У меня прям совсем крышу сорвало, такая истерика была. Я тогда решила разойтись, нашла за два дня квартиру, думаю буду готовиться переезду, ему пока ничего не говорила, чтобы это не выглядело как шантаж, но он в моей сумке искал свои ключи и нашел договор на аренду. Поговорили, попросил отказаться от квартиры, говорил, что это его вина и что все наладится. Время шло, и я как-то ждала, что он хоть со мной поговорит об этом, или что может с родителями познакомит, ну и ли хоть как-то вот покажет, что не сейчас, но вообще планы есть на наше будущее совместное. Но вообще ничего. Еще пару недель назад я снова подняла эту тему

И: “я не вижу решения”

Я: “ну хорошо, тогда получается что будем мы оба мучаться дальше, потому что я постоянно об этом думаю, и мне неприятно понимать, что я в тебе уверена, а ты во мне нет. А ты тоже будешь постоянно чувствовать, что вот ты должен что-то предпринять и если еще под этим давлением сделаешь то, что не хочешь ,будешь потом еще жалеть и меня ненавидеть”

И: “да, все логично”

В этот раз уже не было ссор, был очень спокойный разговор, как будто даже не о нас а так, о деле каком-то. И вроде как мы приняли решение, что разъезжаемся, но потом как-то день за днем шел, и так было нам хорошо, и такой он был нежный и заботливый, и делал вид, что ничего не произошло и о будущем говорил, так будто мы в нем вместе. Даже объяснить не могу как, но я будто на время забыла о нашем решении. Но в пятницу вечером все таки нашла в себе силы сказать, что мы вот поговорили, приняли решение, а из-за моей непоследовательности и слабости так и ходим по кругу. И что я все же хочу разойтись. Он не ответил, мы не говорили до утра. Утром он встал, собрал сумку и собирается уходить. Это было как-то так неожиданно и странно, что я впала в панику, начала плакать и уговаривать его не уходить.

И сказал “так что я типа должен смотреть, как ты уходишь?” И ушел.

Я успокоилась со временем и подумала, что все правильно, так будет мне же легче. Нашла быстро квартиру, уже заказала переезд, сегодня он должен был состояться. Но тут вчера вернулся И. Был очень долгий разговор, эмоциональный. Он говорит “не уходи, я вас не могу отпустить”. Что очень любит и что уверен во мне на 100% и хочет со мной строить семью и детей. Что с родителями не знакомил, из-за того, что у него с ними натянутые отношения и не знал, что это для меня так важно. А жениться он не хотел в принципе, зачем это нужно, зачем этот штамп.

Я говорю, что дело не в штампе, а в том, что для меня твое желание жениться на мне – это уверенность, в том, что ты меня выбрал, что уверен, и если мы хотим детей, то это тоже важно. А нежелание жениться – говорит об обратном. И что эти все разговоры про “зачем нужен штамп в паспорте” – по моему личному мнению, когда мужчина сомневается, что это правильный выбор. А когда встречает “свою” женщину, то уже к браку совсем не так относится.

И: “Ладно, давай все исправим”

Я: “Ты думаешь, если ты сейчас скажешь, окей давай поженимся, я буду счастлива? Нет, я же знаю, что ты этого не хочешь и мы оба за это поплатимся потом”

И: “Я знаю, что сейчас это будет тупо, потому прошу тебя потерпеть, я все исправлю”

Говорил много, что любит, просил не уезжать.

Потом я уснула, так как была очень уставшая.

Но вот с пяти утра я думаю об этом.

Дело в том, что я уже правда очень настроилась на этот разрыв. Я устала ходить по кругу. Когда в субботу он ушел сначала я плакала, а потом испытала облегчение, что вот и хорошо, что все именно так, я за пару дней спокойно перееду и все. И когда он вернулся, я, честно, расстроилась.

Теперь я в таком положении нахожусь, что просто не знаю как из него выйти правильно и чтобы самой потом не страдать и не корить себя. Если настоять сейчас на своем и все таки уйти, будет большой скандал, я его знаю. Но самое страшное то, что я буду себя потом корить, что вот отрезала по живому. Ведь я его люблю очень, просто сейчас из-за усталости и последних разговоров хочется, чтобы все уже закончилось. Да и он меня любит, я это чувствую.

Как себя потом не съедать мыслями, что вот был шанс, все могло быть, а я сама разрушила.

Но, с другой стороны, а могло ли быть, а есть ли шанс? Что означает его поведение и слова, как это понимать? Если он согласится жениться, буду ли я потом всю жизнь помнить, как сильно он этого не хотел. Будет ли он меня ненавидеть за это и при каждом удобном случае говорить, что я его на себе женила?

А может он вообще успокоится через пару дней и подумает на холодную голову “зачем мне все это надо”.

Все эти вопросы в моей голове по кругу.

Дорогая Эволюция, помогите, пожалуйста, принять верное решение и увидеть то, чего я не вижу.

Заранее большое спасибо!