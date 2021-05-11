 

Мнение: Кочующий “Хейнкель”

11.05.2021, 3:48, Разное
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Читатели дополняют. Искомый "Хейнкель" с плаката Девятаева https://colonelcassad.livejournal.com/6764637.html оказывается кочует по России. Фото из Ижевска. Не удивлюсь, что и в некоторых других городах данный косяк произошел.
В данном случае дизайнер снова взял все тот же оригинальный плакат с Девятаевым изготовленный в Москве (и там все к месту), вставил вместо него Обухова и отзеркалил (проявил творческий подход, чтобы никто не догадался).
Как и в случае с Крайновым, "Хейнкель" на котором совершил героический побег Девятаев тут вообще не к месту. Но в целом, в данном случае природа ошибки понятна и в данном случае вряд ли бы какой-то злой умысел, скорее сработал подход "и так сойдет".

Источник: Colonel Cassad



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