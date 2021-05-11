Волонтеры в Латвии выложили из цветов красную звезду

Возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы, несмотря на запреты властей, пришли около 20 тыс. человек. Ночью волонтеры разобрали все букеты и выложили у подножия мемориала красную звезду.

Полиция в воскресенье перекрыла доступ к памятнику, чтобы не допустить массового скопления людей. Это было сделано из-за действующих в стране ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек, сообщил начальник государственной полиции Латвии Армандс Рукс.

Люди, который пришли возложить цветы, передавали их сотрудникам компании Rigas Mezi, те в свою очередь выкладывали их у памятника на свое усмотрение. Однако ночью волонтеры из общественной организации 9may.lv собрали букеты и выложили из них красную звезду.

«Всю ночь молодые ребята из 9may.lv разбирали цветы у памятника Освободителям. Вот что получилось. Благодаря нашей молодежи мы знаем, что День Победы в Латвии был, есть и будет! А уровень новых рижских властей – перепрятывать цветы. И нет пока у нас в стране ни одного праздника, ради которого 20 тыс. человек были бы готовы выстоять в долгих очередях, чтобы просто положить цветы к своему памятнику», – передает слова бывшего мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова Telegram-канал «Пул№3».

Ушаков назвал «мелкой пакостью» введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику.

«К памятнику пришло около 20 тысяч человек. Нам пришлось приложить все усилия, чтобы рассеять толпы в парке Победы и вокруг него, что мы успешно и сделали. Это помогло избежать эпидемиологически еще более опасной ситуации», – сообщил Рукс, передает РИА «Новости».

По его словам, серьезных инцидентов в День Победы в Латвии зафиксировано не было.