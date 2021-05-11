Мнение: Письмо: “Хочет познакомиться с мамой”

А вот второе письмо из той же серии.

Тоже для самостоятельного разбора.

Будьте внимательны, пожалуйста.

nstsia

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу помощи разобраться в ситуации.

С В. познакомились 10 лет назад на работе. Мне было 27 и я была замужем без детей. Ему – 26, в разводе, 2 детей. Компания была турецкая и он – “русский турок”, т.е. родился в Турции, но когда ему было 10 лет, родители переехали в Россию. Тогда на работе он был в меня влюблён и не скрывал этого. А у меня начался роман с одним из руководителей намного старше меня. И я так в него влюбилась, что ушла от мужа, через полгода мы развелись. С тем руководителем были отношения несколько лет, мы жили вместе, но всё закончилось расставанием, после которого у меня года два был вакуум.

Около 2 недель назад в одном приложении для знакомств мне написал В. Много сообщений, как он рад меня здесь встретить и что это очень неожиданно и всё такое. Сначала я его не узнала, потом обалдела немного, за 10 лет мы ни разу случайно не встретились. Он предложил перейти в мессенджер. На следующий день пригласил в ресторан, подарил букет роз, кажется нервничал при встрече. На третий день общения снова встретились, он позволил мне поездить за рулем его машины, целовались. Думаю, что он КСЖ. Много разговоров о сексе, как он его любит и как он хорош в сексе, что может удовлетворить любую женщину, мне делал миллион комплиментов, и когда целовались, говорил: “Я не верю своим глазам. Я мечтал хотя бы за руку тебя подержать, а тут мы целуемся, я к тебе прикасаюсь, такие у тебя нежные губы..” и всё в таком духе. Про того руководителя говорил гадости, что вот типа он мудак украл тебя у меня. Спросил, почему мы с ним расстались. Я сказала, потому что он не хотел детей. И чуть позже В. в разговор вставляет фразу: “Я как инкубатор, только захочу ребёнка, сразу получается.” Ещё когда катались, он сказал: “И всё-таки, сейчас то понятно, но тогда ты была такая молодая, такая красивая, могла же любого выбрать, и почему тебе этот старпёр сдался?” Я сказала, что мы не выбираем, к кому у нас чувства возникают, влюбилась и всё.

Была ещё одна встреча на третий день. Я была с родственниками в кафе, он захотел познакомиться с моей тётей, когда забирал меня. Она потом сказала, что он напомнил ей фильм “Маленький гигант большого секса”. Я была очень выпившей и он был уверен, что у нас будет секс, но я сказала, что ещё не готова. Он обиделся и разозлился. Много писал ночью, что он не заслуживает такого отношения, что он возбудился от поцелуев, а я не дала и теперь у него там всё болит.

На следующий день мы должны были идти в кино, но он забыл про него, а я не захотела ему напоминать и пошла одна. Он пишет очень много сообщений, а тут вдруг позвонил несколько раз подряд, я написала, что не могу сейчас разговаривать, он – почему? что кто-то рядом? Я – да, люди в кино. Он очень разозлился, написал, что я держу его за лоха, что я могла напомнить про кино, но нашла кого-то другого и пошла с ним в кино. Написал, что сейчас приедет и раз*ебет любого, кого увидит рядом со мной. Я писала, что я одна, потому что захотела пойти в кино одна, что просто хочу побыть одна. Разговор накалялся.. В конце, я уже открыто стала ему говорить, что какого чёрта он ведёт себя так, будто я его собственность. Он мне – мы же целовались, а ты теперь с кем-то другим пошла в кино. Я пыталась как-то по хорошему закончить историю. Написала, что хотела с ним общаться, постепенно узнавать друг друга, что не хочу никуда торопиться. Но, видимо, он привык по-другому, чтобы всё было быстро. Он мне прислал голосовое, типа какой там постепенно, нам уже по 40 лет, уже взрослые люди. В общем, камень в мой огород, что я не счастлива от того, что мне такой шанс с ним выпал. Я написала, что больше не хочу с ним общаться. А он мне: “Ты точно хорошо подумала? Не пожалеешь потом?”. В итоге я его заблокировала. Он написал смс с просьбой разблокировать его. Потом в приложении для знакомств то же самое, что умоляет меня разблокировать его, что не будет больше писать что-то плохое, только хорошее.

Я разблокировала его через сутки. Спросила как он, успокоился ли. Он написал, что да. Я написала, что вчера он меня напугал своей вспыльчивостью и у нас с ним ничего не получится, можем иногда как друзья общаться, но не больше. Он согласился и полностью поменял тактику поведения. Продолжил постоянно писать, но уже как друг. Я приболела и он несколько раз предложил мне привезти что-нибудь – лекарства, еду, сладкое, цветы, что захочу. Сначала я отказывалась, говорила, что всё есть, спасибо, не волнуйся. Но он настаивал и я попросила апельсины, лимон и теплую колу. Он привёз 2 больших пакета с фруктами, конфетами и лекарствами. Я вышла к подъезду, сказала, что к себе пригласить не могу. Он сказал: “всё нормально, не переживай, просто знай, что я всегда рядом, всегда готов помочь” и т.д. Несколько раз признавался в любви и в сообщениях, и в разговоре.

Вчера он уехал в командировку на неделю. Я попросила его не писать мне 3 дня, так как его неожиданно стало много в моей жизни и я запуталась, мне нужно время подумать. Он ещё говорил, что хочет познакомиться с моей мамой, чтоб сказать ей, как он любит её дочку и попросить моей руки.

Сегодня я его снова заблокировала, т.к. он не сдержал слово и начал мне писать и ночью и утром.

И меня теперь зашатало. Кажется, что я перегнула палку с блокировками.

С одной стороны, он прав, что уже возраст у меня, и с детьми нужно не то, что торопиться, а за любую возможность хвататься. А с другой стороны, очень большие сомнения у меня, что ему нужны отношения со мной. Он по вечерам, после основной работы, таксует и рассказывал мне о разных сексуальных приключениях с клиентками. Вот поэтому я и думаю, а зачем я то ему? У него и так всё отлично и двое детей от первого брака (15 и 10 лет).

Или я всё неправильно понимаю? Запуталась.

Спасибо, что дочитали.