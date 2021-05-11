Мнение: Внутренняя борьба
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Несмотря на то, что ФБР поначалу четко заявила о причастности хакерской группировки DarkSide, которую связывают с Россией, к нападению на стратегический нефтепровод в США, Байден выступил с заявлением, что Россия непричастна к атаке.
Видимо, идет серьезная борьба внутри самой администрации по вопросу о встрече Байдена и Путина. Пока по очкам побеждают те, кто пытается эту встречу все-таки провести.
Остается вопрос – тогда кто же организовал атаку.
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Источник: Эль Мюрид
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