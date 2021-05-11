Мнение: Отряд не заметил потери бойца

По истории с пропавшим и счастливо нашедшимся бывшим главврачом омской клиники, лечившей Навального от отравления, наворочено было много. Люди тут же припомнили, что в той больнице среди тех, кто так или иначе имел хоть какое-то отношение к Навальному, случился какой-то странный падёж за последние полгода: один зам этого Мураховского умер “от инфаркта” прямо на рабочем месте, другой завотделением тоже умер, но “от инсульта”. И тут еще и сам главврач, которого (непонятно с какой стати) повысили аж сразу до областного министра здравоохранения, пропадает на охоте!

Понятно, что подозрений возникла масса. Главный вопрос – это ГРУ или ФСБ? Три дня искали этого Мураховского по тайге, подняли полицию, МЧС и Росгвардию – в итоге, понятно, искатели никого не нашли, а блудный главврач нашелся сам. В 35 км от места, где он “потерялся” – он там вышел из лесу.

С одной стороны, можно перевести дух – в кои-то веки спецслужбы ни при чем. Сам Мураховский объяснил: они поехали с друзьями на охоту вглубь тайги, он сзади на квадроцикле, налетел на березу, отстал, пошел “осматриваться”, пока осматривался – забыл, откуда пришел, в итоге пошел плутать (по болоту, кишащем недавно проснувшимися, голодными и злыми медведями) – через трое суток вышел к людям. Летали над ним вертолеты спасателей, он им махал руками – они его не замечали. Вот и весь хеппи-энд.

В итоге, даже если оставить в стороне ФСБ, оскомина от всего этого остается тяжелая. Получается, что уже и сибиряки – не сибиряки, а какие-то глупые дети, почти москвичи по повадкам. Разобрать всю историю по шагам – охренеешь. Во-первых: этот, значит, дурак наехал на квадроцикле на березу – и всё, отстал навсегда. У них там что, блин – ралли по тайге? На каких скоростях они гоняют по диким местам, по полному бездорожью, если можно НЕ ЗАМЕТИТЬ отставшего товарища? Не просто не заметить, а потерять с концами? Они ведь не по Тверской гнали, а по тайге. Неужели их никто не учил, что в таких экстремальных условиях надо следить друг за другом, что это – основа выживания?

Второе, что бросается в глаза: какого хрена этот Мураховский налетел на березу?? Тут, видимо, пропущена деталь – лихой водила был, очевидно, “под газом” (уже накопали, что у Мураховского куча штрафов за пьяное вождение – прочел в тг-канале Базы). Вдвойне идиотизм: взяли ПЬЯНОГО в рейд, и куда – в тайгу по болотам! Причем оставили “в свободном полете” – за ним даже никто не присматривал!

Третье – вообще атас: пьяного Мураховского оставили ЗАМЫКАЮЩИМ. Даже я, москвич, который терпеть не может все эти ваши походы – знаю, что первое правило для любой походной колонны (даже, к примеру, у дальнобойщиков) – вперед ставят самых неопытных (если сломаются или себе что-то сломают – более опытные это увидят и помогут), а в хвост – наоборот, наиболее бывалых и квалифицированных, “асов”. Именно по этой причине: если ас, не дай бог, отстанет или поломается – он не пропадет, придумает, что и как надо делать.

Наши же “друзья” поставили в хвост своей колонны главного “лоха”: он не только отстал, не только поломал свой вездеход (и не сумел восстановить), не только не догадался оставаться на месте (где его бы сразу нашли – это сейчас общее мнение), но еще и умудрился, едва отойдя “немного” от места аварии, тут же заблудиться и не найти дорогу назад! По любым правилам, такие “специалисты” должны ехать впереди, а не сзади. Но нет.

Конспирологическая версия – что Мураховский как-то типа прочухал, что в конечной точке путешествия его собираются почикать, поэтому он бросил свой драндулет и пустился в бега; но тогда непонятно, зачем все-таки машинку-то было ломать – ведь явно ж сподручнее удирать на квадроцикле, а не на своих двоих?

В общем, темная все-таки история. Вроде бы “закон – тайга”, но как раз законы тайги все участники истории как-то даже демонстративно похерили. Во всяком случае – если верить официальной версии.

UPD. И еще одна, совсем уж загадочная непонятка: только что передали по радио, что квадроцикл Мураховского нашли в 6 км от базы. Почему же он не вернулся попросту обратно – туда, откуда приехал? Час, ну, если по пересеченной местности – 2 пешком. Но нет – он в буквальном смысле “попер лесом” и вышел через трое суток в 35 км от места “аварии”! Все страньше и страньше… Печально то, что на все эти вопросы никто и не подумает давать ответы.