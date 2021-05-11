Мнение: Он из лесу вышел
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Петров и Боширов объясняют, почему они не смогли отравить "Новичком" врача Мураховского потерявшегося в лесу..
Ниже, эпопея с поисками загулявшего министра здравоохранения омской области в картинках.
А ведь такая стройная версия, как "Кровавая Гэбня" убирает врачей. Но ничего, в следующий раз ему из леса уже не выйти. От "Новичка" живым еще никто не уходил.
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Источник: Colonel Cassad
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