Мнение: Он из лесу вышел

Петров и Боширов объясняют, почему они не смогли отравить "Новичком" врача Мураховского потерявшегося в лесу..

Ниже, эпопея с поисками загулявшего министра здравоохранения омской области в картинках.

А ведь такая стройная версия, как "Кровавая Гэбня" убирает врачей. Но ничего, в следующий раз ему из леса уже не выйти. От "Новичка" живым еще никто не уходил.

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