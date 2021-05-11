Сына президента Либерии приговорили к условному сроку за шумные вечеринки во Франции

Суд Версаля приговорил 33-летнего сына президента Либерии Джорджа Веа Джорджа Веа-младшего к шести месяцем лишения свободы условно за многократное нарушение правил тишины в ночное время из-за шумных вечеринок в его доме, сообщило Agence France-Presse.

Веа-младший также должен будет заплатить 20 тыс. евро в качестве компенсации соседям. В ходе слушаний сын президента признался, что действительно организовывал вечеринки, однако заявил, что не хотел никому причинить неудобства, передает ТАСС.

По информации агентства, Веа-младший устраивал шумные вечеринки в своей квартире в Версале с декабря 2018 года вплоть до февраля 2020 года, когда мужчину задержала полиция.