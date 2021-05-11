 

Проведший три дня в лесу глава омского минздрава отказался от госпитализации

11.05.2021, 2:50, Новости дня
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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, найденный после трех суток поисков в лесу Большеуковского района, отказался от медицинской помощи и госпитализации, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

«Министр от госпитализации отказался», – сказали в министерстве, передает ТАСС.

Пресс-служба областного минздрава также сообщила, что Мураховский благодарит всех, кто участвовал в его поисках. Министр намерен вернуться к работе уже с завтрашнего дня, так как чувствует себя хорошо, добавили в пресс-службе.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района во время катания на квадроцикле, был найден живым днем 10 мая. Он сам вышел к людям в районе села Баслы и находится в нормальном состоянии.

Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области.



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