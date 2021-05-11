У берегов Ливии перевернулась лодка с более чем 700 мигрантами

Лодка, перевозившая более 700 мигрантов в Европу, перевернулась у берегов Ливии, в результате крушения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли.

«Вчера береговая охрана задержала более 700 мигрантов у берегов Ливии. По меньшей мере пять человек, в том числе один ребенок, утонули, когда их лодка перевернулась. Оставшиеся в живых были доставлены на берег рыбаками», – передает ее слова ТАСС.

Глава ливийского отделения МОМ Федерико Сода в свою очередь заявила, что государства региона «должны выполнять свои обязательства [по обеспечению безопасности мигрантов] и передислоцировать поисково-спасательные суда».

Ранее около острова Самос перевернулась лодка с 24 мигрантами, спасатели нашли тело ребенка, без вести пропали шесть человек.