Путин призвал к продолжению активной вакцинации от коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.

«Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, «на полке лежит», то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время», – сказал Путин.

По словам главы государства, прививки от коронавируса в РФ получили 21,5 млн граждан. При этом Путин указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус, а также масочный режим, передает ТАСС.

«Конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь», – добавил президент, передает РИА «Новости».

«Результаты очень хорошие по стране. … Нам нужно продолжать активно тестироваться и вакцинироваться. … Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», – сообщил глава государства.

Ранее Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.