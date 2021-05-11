В Киргизию доставлено 20 тыс. доз вакцины от «Спутник V»

Партия из 20 тыс. доз вакцины российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Киргизию, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития.

«Сегодня была доставлена вторая партия «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз», – передает слова представителя ведомства ТАСС. Это уже вторая партия вакцины, поставленная в Киргизию.

Напомним, в апреле РФ подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V». Киргизия сообщила о намерениях закупить у РФ партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек.