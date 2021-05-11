 

В Киргизию доставлено 20 тыс. доз вакцины от «Спутник V»

11.05.2021, 1:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Партия из 20 тыс. доз вакцины российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Киргизию, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития.

«Сегодня была доставлена вторая партия «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз», – передает слова представителя ведомства ТАСС.  Это уже вторая партия вакцины, поставленная в Киргизию.  

Напомним, в апреле РФ подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V». Киргизия сообщила о намерениях закупить у РФ партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Отменен оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек при столкновении катамарана и баржи

25.09 / Пашаев сказал, что Ефремов единственный не просил «отмазать» от тюрьмы

30.01 / Стало известно о состоянии пострадавших после крупного ДТП с микроавтобусом под Самарой

29.01 / Маруся Зверобой будет баллотироваться в нардепы на округе в Ивано-Франковской области

20.08 / Яхту «Дома-2» на Сейшелах обокрали на 30 млн рублей

27.06 / Лидер «Российского союза сельской молодежи» убедилась в надежности онлайн-голосования

06.08 / Аваков встретился с матерью нацгвардейца Маркива

11.01 / Минздрав разрешил исследование препарата «Спутник Лайт» от коронавируса

04.04 / Украина ввела санкции против Россотрудничества

18.09 / Полиция начала проверку в отношении Ярмольника по жалобе соседей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика