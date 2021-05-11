Зампрокурора Красносельского района Петербурга найден мертвым

Заместитель прокурора Красносельского района Петербурга Керим Сафаралиев найден мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В квартире по улице Изумрудная, дом 65 найден мертвым Керим Сафаралиев. На теле зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, он умер из-за проблем с сердцем», – приводит слова источника ТАСС.

Тело 34-летнего мужчины обнаружил его товарищ. По данному факту проводится проверка.

Напомним, 19 мая 2010 года в лесном массиве вблизи Нарьян-Мара было найдено тело первого заместителя прокурора НАО Василия Леина. Газета ВЗГЛЯД разбирала обстоятельства произошедшего.