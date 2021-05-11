 

Чехия намерена обратиться к Евросоюзу за поддержкой из-за взрывов во Врбетице

11.05.2021, 1:20, Новости дня
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“25 мая нас ждет внеочередной саммит ЕС, на котором мы попросим сильное заявление на уровне премьеров и президентов. Мы предлагаем продолжить в июне дискуссию лидеров ЕС об отношениях организации с Россией”, – отметил Кулганек.

Министр вспомнил о 18 российских дипломатах, которых власти Чехии 17 апреля выслали из страны, так как считали их российскими агентами. По его словам, Чехия выиграла “самую крупную дипломатическую битву” в своей современной истории.

Контекст:

В чешской деревне Врбетице 16 октября 2014 года взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Мишкин и Чепига) к взрывам на чешских складах с боеприпасами. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия первой выслала из страны российских дипломатов, вслед за этим Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая собирается выслать 22 российских дипломата. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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