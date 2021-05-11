В Дании россиянина посадили на три года за шпионаж

36-летнего гражданина России признали виновным в шпионаже. По данным следствия, в течение нескольких лет он собирал информацию о Техническом университете Дании и технологической компании Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату.

Россиянина приговорили к трем годам тюрьмы, после чего он будет выслан из страны с запретом на въезд.

По данным “Интерфакса”, обвиняемый – ученый-химик Алексей Никифоров. Он специалист по химии редких и рассеянных элементов, работал в одном из датских университетов, жил в Копенгагене и Ольборге.

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