В Одессе пьяный водитель, пытаясь сбежать от патрульных, устроил гонки и повредил девять автомобилей – полиция

“Во время преследования нарушитель совершил столкновение с девятью автомобилями, которые были припаркованы на краю дороги. В результате последнего столкновения автомобиль нарушителя повредился настолько, что уже не мог двигаться дальше”, – сказано в сообщении полиции.

Патрульные задержали водителя и обнаружили у него признаки опьянения. Прибор Drager показал 1,23 промилле алкоголя (при максимально допустимом количестве 0,2).

На водителя составили админпротоколы за пьяное вождение, вождение без документов, нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, и невыполнение требований об остановке.

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