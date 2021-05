ВОЗ объявила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на “высокое плато”

“На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Снижение наблюдается в Европе, Северной и Южной Америке, они особенно сильно пострадали от пандемии”, – сказал Гебрейесус.

“Globally, we are now seeing a plateauing in the number of #COVID19 cases and deaths, with declines in most regions including the Americas & Europe, the two worst-affected regions”[email protected]

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2021

Глава ВОЗ считает это плато “неприемлемо высоким”, поскольку за минувшую неделю выявили 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших.

“But it’s an unacceptably high plateau, with more than 5.4 million reported #COVID19 cases and almost 90 thousand deaths last week”[email protected] https://t.co/ocxv23djWl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2021

Контекст:

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 мая, в мире с начала пандемии коронавирус выявили почти у 159 млн человек. Умерли от COVID-19 около 3,3 млн больных, а выздоровели почти 94,6 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—