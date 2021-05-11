 

В индийской реке Ганг обнаружили десятки тел умерших от COVID-19

11.05.2021, 1:20, Новости дня
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Тела могли сбросить в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные жители полагают, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

Местные жители говорят о 100-150 телах умерших в реке. Исполнительный директор муниципального совета Буксара Прем Сварупам сообщил о начале расследования по сбросу тел умерших в реку.

По данным газеты The Tribune, в Ганге нашли 48 тел погибших от COVID-19. По словам очевидцев, опрошенных журналистами издания, несколько тел перевязали вместе с бамбуком. 

Контекст:

В Индии 8 мая сообщили о новом рекорде суточной смертности от COVID-19 – 4187 человек. Рекордный суточный показатель заболеваемости в стране – 414,2 тыс. новых случаев COVID-19 – зафиксировали 6 мая.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. 

Страна с 12 апреля находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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