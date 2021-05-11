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Военным медикам молились как Господу Богу: они были последней надеждой, что жизнь продолжится.
Война всегда выглядит одинаково. Одинаково безобразно.
Война всегда приносит боль и слезы. Даже, если ты ее выиграл. Потому что война — это потеря.
Сложно представить количество жертв любого сражения, если бы за спиной солдат не стояли их ангелы-хранители — санитары, медсестры, фельдшеры, хирурги.
У каждого народа — своя битва, но у каждого врача — битва одна. За жизнь.
Медики ставят капельницу раненому солдату. Нормандия, 1944 год. Фото: CORBIS / Corbis via GettyImages
Медсестры примеряют противогазы младенцам в английской больнице. 1940 год. Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / GettyImages
После авианалета. Медбратья выносят раненую из бомбоубежища, Париж, 1940 год. Фото: Fox Photos / GettyImages
Вывеска на землянке: «Хирургия». Армейский врач оперирует американского солдата, раненного японским снайпером. Бугенвиль, Соломоновы острова, 1943 год. Фото: CORBIS / Corbis via GettyImages
Американский солдат, страдающий от болевого шока, получает обезболивающее, 1945 год. Фото: Haywood Magee / Picture Post / Hulton Archive / GettyImages
Анна Жаворонкова, бильд-редактор "Новой газеты"
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Источник: Новая газета
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