Cпасители

Военным медикам молились как Господу Богу: они были последней надеждой, что жизнь продолжится.

Война всегда выглядит одинаково. Одинаково безобразно.

Война всегда приносит боль и слезы. Даже, если ты ее выиграл. Потому что война — это потеря.

Сложно представить количество жертв любого сражения, если бы за спиной солдат не стояли их ангелы-хранители — санитары, медсестры, фельдшеры, хирурги.

У каждого народа — своя битва, но у каждого врача — битва одна. За жизнь.

Медики ставят капельницу раненому солдату. Нормандия, 1944 год. Фото: CORBIS / Corbis via GettyImages

Медсестры примеряют противогазы младенцам в английской больнице. 1940 год. Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / GettyImages

После авианалета. Медбратья выносят раненую из бомбоубежища, Париж, 1940 год. Фото: Fox Photos / GettyImages

Вывеска на землянке: «Хирургия». Армейский врач оперирует американского солдата, раненного японским снайпером. Бугенвиль, Соломоновы острова, 1943 год. Фото: CORBIS / Corbis via GettyImages

Американский солдат, страдающий от болевого шока, получает обезболивающее, 1945 год. Фото: Haywood Magee / Picture Post / Hulton Archive / GettyImages

Анна Жаворонкова, бильд-редактор "Новой газеты"

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