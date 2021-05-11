 

В Эстонии с 17 мая позволят вакцинироваться от коронавируса всем желающим

11.05.2021, 0:26, Новости дня
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Сначала в стране планировалось, что прививки на этом этапе получат люди в возрасте от 40 до 49 лет. Но рабочая группа по вакцинации приняла решение, по которому прививки могут сделать все желающие и в возрасте от 16 до 49 лет. До этого в стране их делали только людям старше 50 лет.

Прививку можно сделать вакцинами Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca (последняя – только для лиц старше 50 лет).

Вакцины в стране будут распределять не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности народонаселения, то есть на Таллинн будет выделяться больше всего доз.

Власти страны считают, что до конца августа 70% населения должны получить вакцину.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Эстонии с начала эпидемии подтвердили 125,3 тыс. случаев COVID-19 при населении в 1,3 млн, 1024 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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