 

В Запорожье 17-летний юноша выдавал себя за полицейского, “чтобы навести порядок в городе”

11.05.2021, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Патрульные получили вызов о конфликте с полицейским. Когда инспекторы прибыли на место, то с удивлением познакомились со своим 17-летним “коллегой” по имени Максим. 

“Несмотря на свой возраст, юный “блюститель порядка” интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию. Он ответственный и хочет жить в безопасном пространстве. Но решил пойти дальше и надел форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в родном городе”, – говорится в сообщении. 

В полиции отметили, что гражданским носить форму полицейского запрещено, это является правонарушением. Поэтому инспекторы изъяли форму и намерены провести работу с родителями подростка.

“Если парень не изменит своего желания быть блюстителем порядка в будущем, то ждем его в рядах Национальной полиции Украины. А пока – наладим с ним постоянное общение и будем направлять его в стремлении к знаниям”, – пообещали в МВД. 

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3974857135934281

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / «Вдохновляющий пример» – британский телеведущий отказался лгать и потерял работу

02.10 / Навальный считает, что главврач больницы в Омске хуже, чем наемные убийцы

10.05 / Разработано устройство для «стирания» памяти

03.01 / В Польше украинка спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей

05.03 / 24 канал – украинцы обнаружили в турецкой Алании скульптуру с российским Крымом

29.07 / Число новых случаев коронавируса на Украине превысило 1 тысячу

27.09 / Икра, платки, косметика. На границе с Россией задержали партию контрабанды на два млн грн – Госпогранслужба Украины

11.11 / Матчи чемпионата Украины по футболу состоятся на выходных, несмотря на карантин

26.04 / Spiegel – «научный колониализм» — Байден решил бороться с малярией в Африке без самих африканцев

21.02 / «Калашников» выразил надежду на интерес Ближнего Востока к автомату АК-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика