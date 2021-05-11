В Запорожье 17-летний юноша выдавал себя за полицейского, “чтобы навести порядок в городе”

Патрульные получили вызов о конфликте с полицейским. Когда инспекторы прибыли на место, то с удивлением познакомились со своим 17-летним “коллегой” по имени Максим.

“Несмотря на свой возраст, юный “блюститель порядка” интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию. Он ответственный и хочет жить в безопасном пространстве. Но решил пойти дальше и надел форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в родном городе”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что гражданским носить форму полицейского запрещено, это является правонарушением. Поэтому инспекторы изъяли форму и намерены провести работу с родителями подростка.

“Если парень не изменит своего желания быть блюстителем порядка в будущем, то ждем его в рядах Национальной полиции Украины. А пока – наладим с ним постоянное общение и будем направлять его в стремлении к знаниям”, – пообещали в МВД.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3974857135934281

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