“Единая Россия” позволит участвовать на выборах в Госдуму боевикам из РФ, воевавшим на Донбассе

Документ предусматривает “совместную гуманитарную деятельность” и участие представителей боевиков в предварительном голосовании партии.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что цели и задачи “Единой России” и “Союза добровольцев Донбасса” совпадают. Они заключаются в “сохранении русского мира, русского языка и русского генетического кода”.

“Единая Россия”, по его словам, даст возможность организации принять участие на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, а также в региональные и городские парламенты.

“На сегодняшний день порядка 50% кандидатов как раз представляют волонтерские, добровольческие организации, одной из которых как раз и является Союз добровольцев Донбасса”, – сказал он.

Контекст:

Председателем правления “Союза добровольцев Донбасса” является Александр Бородай, “бывший премьер-министр” террористической организации “ДНР”.

“Союз добровольцев Донбасса” создали летом 2015 года. Бородай говорил, что на эту дату от 30 до 50 тыс. “добровольцев” из России участвовали в боевых действиях на Донбассе, писало “Радіо Свобода”.

Бородай участвовал в захвате Россией украинского Крыма. В Украине ему объявляли подозрение по статье о создании террористической организации, он находится в розыске. Суд установил ему арест как меру пресечения в случае задержания.

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