 

Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий

11.05.2021, 0:26, Новости дня
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“Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно на территориях приграничных, расширение, собственно, речь “Зеонбуда”, варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и с оккупированной территории Донбасса да и самой России на украинские территории”, – сказал Ткаченко.

По его словам, речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами и некоторыми кабельными провайдерами.

“То есть сейчас наработана база, сколько, собственно, мы всего этого “добра” видим в нашем пространстве. И этот план мероприятий мы будем подавать в Кабмин, в СНБО для того, чтобы он был утвержден и выглядел не как спорадические решения, а как системный подход, который имеет целью не только дополнительные инвестиции в эту сферу со стороны государства, но и пошаговый план действий для того, чтобы, во-первых, украинцы видели больше и легче, и для того, чтобы, во-вторых, российской пропаганды на этих территориях было меньше”, – заявил министр.

Контекст:

В апреле этого года Крымская правозащитная группа провела мониторинг распространения ТВ-сигнала на юге Херсонской области. В восьми населенных пунктах, охваченных мониторингом, удалось поймать российское телевидение. Украинского телевидения в этих населенных пунктах поймать не удалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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