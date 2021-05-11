Евросоюз поддерживает Прагу, но пока не намерен высылать российских дипломатов – Боррель

7 мая в ходе неформального саммита лидеров стран Евросоюза премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал рассмотреть возможность выдворения по крайней мере по одному российскому дипломату из каждой страны Европейского союза в знак солидарности с Чехией.

“Сейчас продолжение эскалации путем высылки дипломатов не стоит на повестке дня”, – сказал Боррель. Он отметил, что перед заседанием обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Боррель подчеркнул, что другие главы МИД заверили Чехию в решительной поддержке Евросоюза.

“Все согласились с необходимостью не продолжать эскалацию и с тем, что мы должны оказывать решительную поддержку, но в то же время стараться не усиливать напряженность”, – подвел он итоги обсуждения.

Боррель также призвал дождаться результатов стратегической дискуссии об отношениях между ЕС и Россией, запланированной на внеочередном саммите Евросоюза 25 мая.

Контекст:

Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля вице-премьер Чехии Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, в МИД Словакии, Латвии и Литвы отметили, что дело не только в поддержке Чехии, но и в поведении сотрудников посольств РФ в их странах, “несовместимом с их дипломатическим статусом”.

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