Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Иерусалиме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили ситуацию в Иерусалиме и Палестине, сообщил источник в МИД Турции.

«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в Палестине и Иерусалиме», – передает ТАСС слова представителя турецкого ведомства.

Ранее посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.

Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.