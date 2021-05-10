 

В Германии оценили мощь российской армии после парада Победы в Москве

10.05.2021, 23:50, Новости дня
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Корреспондент Welt Кристоф Ваннер после посещения парада Победы в Москве выразил мнение, что укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь президента РФ Владимира Путина.

«Укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», – приводит слова Ваннера РИА «Новости».

Как и ряд других зарубежных СМИ, издание посвятило большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Россией и Западом. В частности, немецкие журналисты назвали парад «внешнеполитическим посланием». Тем не менее, сами мероприятия телеканал назвал грандиозными, а военную силу страны счел «сильнейшим аргументом» российского лидера.

Напомним, 9 мая в Москве прошел главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Во время главного военного парада президент Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для РФ священным.

Перед началом парада президент заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Как отметил глава государства, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Он подчеркнул, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Телеведущий Владимир Соловьев проанализировал заявление Путина.



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