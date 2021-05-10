 

В Кремле заявили о непричастности РФ к атаке на Colonial Pipeline

10.05.2021, 23:50, Новости дня
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Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в РФ «вируса-вымогателя».

«Россия не имеет к этому никакого отношения», – приводит слова представителя Кремля ТАСС. Таким образом пресс секретарь главы государства прокомментировал утверждение Байдена о том, что связанное с хакерской атакой вирусное ПО может находиться в России.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков подчеркнул, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности».

Ранее в понедельник Байден признал отсутствие данных о причастности РФ к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».

Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.



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