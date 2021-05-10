Боррелю поручили подготовить проект военной стратегии Евросоюза

“Стратегический компас” повысит и направит реализацию амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому совет призывает [Борреля] представить первый проект “Стратегического компаса” для обсуждения на заседании совета в ноябре 2021 года”, – отметили еврочиновники.

В совете заявили, что Евросоюз должен продвигать свои интересы и ценности, а также “уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности”.

Особое внимание совет отвел необходимости повышения устойчивости ЕС и его способности противостоять гибридным угрозам.

“Сильный ЕС с точки зрения безопасности и обороны принесет ощутимые выгоды трансатлантическому и глобальному сотрудничеству. Совет подтверждает центральную роль международного партнерства с ООН и НАТО”, – сообщил совет.

Контекст:

Совет ЕС накануне одобрил участие Канады, Норвегии и США в оборонном проекте Евросоюза PESCO Military Mobility, стратегической платформы, которая обеспечивает быстрое перемещение военного персонала по ЕС.

В докладе военной разведки Финляндии говорится, что Россия показала готовность использовать свои войска на территории Европы.

Финские разведчики считают, что “государства готовятся к применению вооруженной силы и развивают соответствующий потенциал”.

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