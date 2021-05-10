 

Президент Армении назначил досрочные парламентские выборы

10.05.2021, 23:32, Новости дня
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“Принимая во внимание требования конституции, с учетом роспуска Национального собрания… назначить внеочередные выборы в Национальное собрание 20 июня 2021 года”, – говорится в документе.

Указ президента Армении вступает в силу 11 мая.

Контекст:

Никола Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы, их намерены провести 20 июня.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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