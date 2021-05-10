 

В Израиле обострился конфликт с Палестиной, в Украине продлевают адаптивный карантин. Главное за день

10.05.2021, 23:32, Новости дня
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Кабмин продлит адаптивный карантин в Украине до августа

Кабмин пока не планирует вводить общегосударственный локдаун, но адаптивный карантин продлит до августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

За сутки в Украине сделали 1 тыс. прививок от коронавируса. В Киеве и 11 областях 9 мая вакцинация не проводилась совсем. Вечером 9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от COVID-19 Sinovac Biotech – еще 500 тыс. доз.

В мире по состоянию на 10 мая сделали почти 1,3 млрд прививок от COVID-19 – но около 10 стран, по данным ВОЗ, до сих пор не получили даже первых поставок вакцин.

Обострение палестино-израильского конфликта

Столкновения между палестинцами и израильской полицией обострились после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. 

9-го и 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, а также несколько ракетных обстрелов из сектора Газа в сторону юга Израиля.

Вечером 10 мая центр и юг Израиля снова обстреляли из Газы – на этот раз, по данным израильских СМИ, речь шла о десятках ракет. Сообщается о двух массированных обстрелах, в 18.00 и около 21.00. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел Газы. ЦАХАЛ уже нанес удар по целям ХАМАС в Газе – военные пишут, что уничтожили две ракетные установки, два военных поста и восемь боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ заявляют, что в результате авианалетов погибло 20 мирных жителей, в том числе девять несовершеннолетних, и 65 человек ранены.

Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным

Говоря о возможной причастности России к недавней атаке хакеров на крупнейший трубопровод США, президент США Джо Байден отметил, что собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и, вероятно, затронуть и эту тему.

Число жертв теракта у школы в Кабуле достигло 85

Нападение на школу для девочек в Кабуле (Афганистан) произошло 8 мая. Пострадало в результате атаки 147 человек, число погибших достигло 85. Возраст жертв – от 13 до 18 лет, все они – дети из простых рабочих семей.

Украина планирует создать свой космодром

В космической программе Украины на ближайшие пять лет предусмотрена реализация нескольких целей, среди которых – вывод на орбиту семи спутников, вступление в Европейское космическое агентство и создание украинского космодрома, рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Украина в десятке претендентов на победу в “Евровидении” по версии букмекеров

После первой репетиции на “Евровидении” группа Go-A, представляющая Украину, попала в десятку главных претендентов на победу в конкурсе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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