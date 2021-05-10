Афганистан и “Талибан” объявили перемирие по случаю окончания Рамадана

Талибы пообещали прекратить все наступательные операции на этой неделе, чтобы отметить окончание Рамадана. Однако группировка сообщила о готовности отразить любое нападение.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился также соблюдать перемирие и воздержаться от боевых действий. Как написала газета The Guardian, правительство Гани будет соблюдать аналогичные действия.

Он также призвал талибов объявить об окончательном прекращении кровопролитной войны в стране на фоне опасений, что ситуация с безопасностью может ухудшиться.

Контекст:

Заявление о перемирии было сделано через два дня после теракта в школе для девочек в Кабуле 8 мая. В результате которых погибло 85 человек, еще 147 пострадали.

Большинство из погибших были школьницами. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. Гани обвинил в его совершении группировку “Талибан”, но талибы осудили атаку на школу и отрицают причастность к теракту.

Еще один теракт случился на следующий день, 9 мая. В двух провинциях Афганистана – Забул и Парван – на минах подорвали автобусы, погибло 11 человек и 28 получили ранения.

В Афганистане наблюдается традиционное весеннее наступление радикального движения “Талибан”, отмечала “Немецкая волна”. В этом году оно происходит на фоне вывода войск США и НАТО из страны.

7 мая США, Евросоюз и НАТО осудили продолжающееся насилие и подчеркнули, что ответственность за него в основном несут талибы. Они призвали стороны конфликта к мирному урегулированию и снижению уровня насилия.

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