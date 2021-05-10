 

Хакеры-вымогатели остановили подачу топлива в США

10.05.2021, 23:26, Разное
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Это отразилось на бирже 

09 Май 2021 

Крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline возобновил работу в воскресенье, 9 мая, после кибератаки. Хакеры вынудили компанию приостновить все операции в пятницу. 

Эта атака является одной из самых крупных. Оператор обратился к законодателям с просьбой усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры страны от хакеров, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство Reuters. 

В субботу представители компании заявили, что продолжают следить за последствиями временной обстановки. 

Colonial Pipeline перемещает 2,5 миллиона баррелей бензина и других видов топлива в день с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива потребителям в восточной и южной частях Штатов. Он также обслуживает некоторые из крупнейших аэропортов США, в том числе самый загруженный в мире по пассажиропотоку аэропорт Хартсфилд Джексон в Атланте. 

Эксперты по розничному топливу, включая Американскую автомобильную ассоциацию, заявили, что отключение, длящееся несколько дней, может оказать значительное влияние на региональные поставки топлива, особенно на юго-востоке США.

 Расследование хакерской атаки со стороны правительства США находится на ранней стадии. Тем не менее, бывший американский чиновник и два отраслевых источника заявили, что хакеры, скорее всего, являются членами профессиональной группы киберпреступников. В числе подозреваемых – хакеры из “DarkSide”.

 Они известны тем, что используют программы-вымогатели. Этот тип вредоносных программ предназначен для блокировки систем путем шифрования данных. За восстановление доступа хакеры требуют оплату. 

По сообщениям источников, к реагированию на атаку была привлечена сторонняя фирма по кибербезопасности FireEye.

 По данным Bloomberg хакеры DarkSide забрали почти 100 гигабайт данных из сети Colonial в четверг перед закрытием трубопровода. 

Сообщается, что президент США Джо Байден в курсе атаки. Правительство работает над тем, чтобы помочь компании восстановить работу и предотвратить перебои в поставках топлива. 

Отмечается, что фьючерсы на бензин и дизельное топливо на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в пятницу после сообщения об отключении. Во время предыдущих отключений розничные цены существенно вырастали, хоть и ненадолго.

 Нефтеперерабатывающие компании заявили Reuters, что хакерская атака пока не повлияла на их деятельность. 

Одной из крупных хакерских кибератак считается атака вирусом WannaCry, которая произошла в 2017 году. 

По подсчетам Интерпола, под атаку попали компании из 150 стран, в их числе Россия, Украина, Индия, Испания, Великобритания, Германия, США. Кроме этих стран атаки совершались и на Казахстан. 

В министерства информации и коммуникаций тогда заявляли, что в период с 13 по 16 мая поступили сообщения о заражении более сотни компьютеров. 

Служба реагирования смогла защитить от атак информационные системы госорганов. 

Аскар Ескараев



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