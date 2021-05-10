 

Американский крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия

10.05.2021, 23:26, Разное
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9 мая 2021

Обновлено 10 мая 2021

АВТОР ФОТО, U.S. 5TH FLEET

Американский ракетный крейсер задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого обнаружили крупную партию оружия российского и китайского производства. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда направлялось судно.

Как сообщает официальный аккаунт “Твиттере” 5-го флота США, задержание провела в нейтральных водах команда ракетного крейсера “Монтерей”. Операция продолжалась более двух дней.

Американские военные отмечают, что на борту судна обнаружили тысячи автоматов российского и китайского производства, а также российские противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и пулеметы.

U.S. 5th Fleet

@US5thFleet

Laid out on the deck of @USSMonterey Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights

6:47 PM · 8 мая 2021 г.

https://twitter.com/US5thFleet/status/1391162794364579843/media_tags

Найденное оружие было изъято. Команду судна, перевозившего незаконный груз, после допроса отпустили. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда перевозилось оружие.

По данным американских военных, груз оружия предназначался для йеменских повстанцев-хуситов, сообщает агентство Асошиэйтед пресс. Предположительно, судно следовало из Ирана.

Это уже не первый случай задержания американским кораблем судна с крупным грузом оружия в Аравийском море. В частности, в начале 2020 года американские военные задерживали иранское судно с оружием.



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