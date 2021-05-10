 

В Бордо женщина напала с ножом на полицейских

10.05.2021, 22:56, Новости дня
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Вооруженная ножом женщина напала на полицейских в городе Бордо на юго-западе Франции, она была ранена ответным огнем, сообщил телеканал BFM.

По данным СМИ, женщина тяжело ранена, ее мотивы пока не установлены. Это уже третье нападение на сотрудников правоохранительных органов во Франции за последние несколько недель, передает ТАСС.

В конце апреля было совершено нападение на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе (департамент Ивлин). Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что это был террористический акт.



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