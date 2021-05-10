Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали девять детей

В результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник вечером погибли по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения прибрежного анклава.

Согласно заявлению Минздрава сектора Газа, которое приводит WAFA, израильский беспилотник выпустил ракеты по группе людей на востоке Бейт-Хануна, передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа. Там также отметили, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму».

Напомним, в понедельник представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме сообщило, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек.