Блинкен заявил о праве Израиля на защиту граждан от обстрелов

Израиль имеет право на защиту своих граждан и территории от ракетных атак, обстрелы должны незамедлительно прекратиться, все стороны должны стремиться к деэскалации напряженности, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

«Ракетные обстрелы должны незамедлительно прекратиться. Мы выражаем обеспокоенность насилием, насилие должно прекратиться. Все стороны должны [стремиться] к деэскалации напряженности, сделать практические шаги для прекращения конфликта, успокоения ситуации», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.

«Важно, чтобы все стороны предприняли меры по деэскалации и успокоению ситуации, – отметил Блинкен. – Я очень обеспокоен ракетными атаками. Даже если все стороны предпринимают действия для снижения напряженности, Израиль имеет право защитить своих граждан и территорию от этих атак».

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, данная тема будет обсуждаться в ходе переговоров с иорданским министром. «Президент США Джо Байден является давним другом Иордании, а Иордания является нашим давним другом. Мы тесные партнеры по теме многих вызовов в регионе», – сказал Блинкен.

В понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму». В ответ на пуски ракет из сектора Газа армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали.

Тем временем, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.