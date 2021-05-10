Пропавшего на охоте главу омского минздрава нашли живым

Он сам вышел из леса.

Нашелся пропавший на охоте глава омского минздрава Александр Мураховский, который раньше возглавлял больницу скорой помощи, куда после отравления госпитализировали политика Алексея Навального. Об этом сообщают РИА Новости.

Он сам вышел из леса в районе села Баслы. Сейчас его везут в больницу в Большие Уки.

Мураховский пропал 7 мая в районе деревни Поспелово Большеуковского района. Правоохранители рассказали, что гражданин отправился в лесной массив на квадроцикле. Поиски осложнились труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков.

Пост главы регионального минздрава Мураховский занял в ноябре прошлого года. До этого он руководил омской больницей скорой помощи № 1. Имя чиновника стало широко известно после того, как в вверенное ему медучреждение после отравления госпитализировали Алексея Навального.

Впрочем, руководство больницы версию об отравлении отвергало. Сам Мураховский заявлял, что в самолете, летевшем из Томска в Москву, оппозиционеру стало плохо якобы из-за нарушения обмена веществ. Тогда же родственникам Навального не разрешали перевезти впавшего в кому Навального на лечение в Германию.

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