 

Пропавшего на охоте главу омского минздрава нашли живым

10.05.2021, 22:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он сам вышел из леса.

Нашелся пропавший на охоте глава омского минздрава Александр Мураховский, который раньше возглавлял больницу скорой помощи, куда после отравления госпитализировали политика Алексея Навального. Об этом сообщают РИА Новости.

Он сам вышел из леса в районе села Баслы. Сейчас его везут в больницу в Большие Уки.

Мураховский пропал 7 мая в районе деревни Поспелово Большеуковского района. Правоохранители рассказали, что гражданин отправился в лесной массив на квадроцикле. Поиски осложнились труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков.

Пост главы регионального минздрава Мураховский занял в ноябре прошлого года. До этого он руководил омской больницей скорой помощи № 1. Имя чиновника стало широко известно после того, как в вверенное ему медучреждение после отравления госпитализировали Алексея Навального.

Впрочем, руководство больницы версию об отравлении отвергало. Сам Мураховский заявлял, что в самолете, летевшем из Томска в Москву, оппозиционеру стало плохо якобы из-за нарушения обмена веществ. Тогда же родственникам Навального не разрешали перевезти впавшего в кому Навального на лечение в Германию.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / Терминаторы против зверей

22.03 / РФПИ договорился о производстве вакцины “Спутник V” в Индии

07.11 / Мнение: Происходили плохие вещи

25.11 / Расшифрован манускрипт средневековых колдунов

01.12 / Кто получит сразу две пенсии в декабре – отвечает сенатор

29.08 / Военный эксперт рассказал о преимуществах российской ПВО и мощных БПЛА для войны нового поколения

01.02 / Зачем затравили Слепакова Семёна? – Личное мнение

07.09 / Скандалы: Министерский механизм для собственного бизнеса

15.01 / Скандалы: Генералу предложили познакомиться с салоном красоты

20.02 / Конфуз с уборщицей на украинском канале раскрыл непрофессионализм его ведущих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика