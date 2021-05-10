Ксения Бородина на новом фото «лишила» себя коленей

Популярная российская ведущая Ксения Бородина на новом фото удивила подписчиков «отсутствием» коленей. Она обнародовала снимок, на котором предстала в коротких шортах на отдыхе в Дубае.

Майские праздники Ксения Бородина с семьей провела в ОАЭ. По традиции она делилась с фолловерами эмоциями от отпуска. Перед отлётом домой ведущая проекта «Дом-2» показала яркое фото, сделанное в рамках профессиональной фотосессии. На снимке Бородина предстала в топе с принтом под шкуру зебры и белых коротких шортах. Волосы на голове были собраны в хвост.

В описании к посту ведущая с сожалением отметила, что отдых подошел к концу. Знаменитость знает, что в Москве идут дожди. По словам Бородиной, когда-нибудь она точно переедет жить к морю.

На все подписчики оценили новую фотографию ведущей проекта «Дом-2». Некоторые начали обвинять ее чрезмерном фотошопе. В особенности неестественными фолловеры назвали колени Ксении Бородиной.