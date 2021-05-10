Незадолго до презентации полностью рассекретили характеристики Asus ZenFone 8 mini

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10.05.2021, 22:40, Разное
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В Сети незадолго до презентации появились данные о характеристиках нового смартфона от компании Asus. ZenFone 8 mini получил экран меньше 6 дюймов на 120 Герц и 64 мегапикселя.
Новый смартфон вскоре выведет на рынок тайваньская корпорация Asus. ZenFone 8 станет компактным вариантом популярной линейки. Несмотря на то, что официального анонса устройства ещё не было, характеристики девайса можно узнать уже сейчас. В Сети обнародовали данные грядущей новинки, так, диагональ дисплей смартфона равна 5,9 дюйма и выполнена по технологии AMOLED. Разрешение экрана E4 от Samsung составляет 2400 на 1080 точек Full HD +. Частота обновления изображения на нем достигает 120 Герц.

При этом сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплейную панель, а сама она покрыта защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Габариты Asus ZenFone 8 mini действительно небольшие, в длину он равен 148 миллиметрам, в то время как ширина и толщина составляют 68,5 и 8,9 миллиметра. То есть, он ненамного крупнее Apple iPhone 12 mini. Что же до «начинки» гаджета, то здесь установлена однокристальная мобильная платформа от Qualcomm. Причем это самый актуальный процессор производителя, Snapdragon 888, который дополняется чипом оперативной памяти объемом до 16 гигабайт. Хранить файлы на Asus ZenFone 8 mini можно на 256-гигабайтном флэш-накопителе формата UFS 3.1.

Долгую работу устройству обеспечивает батарея на 4 тысячи мА•ч, которая поддерживает быструю зарядку на 30 Ватт с разъемом USB-C. Есть здесь также стереодинамики, порт на 3,5 мм, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, FM-радио, поддержка OZO Audio, Hi-Fi Audio и три микрофона. Модуль основной камеры в аппарате тройной, со сверхширокоугольным, макродатчиком и основным сенсором Sony IMX686 на 64 мегапикселя, причем он способен записывать 4K-видео при 120 к/с. Фронтальный объектив имеет разрешение на 12 миллионов точек. Официальная презентация девайса намечена на 12 мая.

Источник: www.ixbt.com



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