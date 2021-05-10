 

ДиКаприо обнародовал первое фото со съемок криминальной драмы режиссера Скорсезе

10.05.2021, 22:38, Новости дня
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Артист позирует в кадре вместе с американской актрисой Лили Гладстоун, которая исполняет в фильме главную женскую роль

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Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Контекст:

О съемках фильма “Убийцы цветочной луны” стало известно летом 2020 года. Вместе с ДиКаприо и Гладстоун главные роли  в картине исполняют американские актеры Роберт Де Ниро и Джесси Племонс.

Действия фильма разворачиваются в индейском племени осейджи, которое проживает в штате Оклахома. По сюжету индейцы обнаруживают запасы нефти и хорошо зарабатывают на ее продаже. После того, как в 1921 году Конгресс выпускает постановление, по которому каждый человек, который имеет хотя бы половину индейской крови, должен иметь белого финансового представителя, бизнес аборигенов оказывается под угрозой, а на земле индейцев происходят убийства, которые берется расследовать ФБР. Предполагаемая дата премьеры картины пока не называется.

Для Скорсезе это шестой совместный фильм с ДиКаприо и 10-й с Де Ниро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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