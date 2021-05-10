 

В Кемерово во время парада Победы загорелся военный автомобиль. Видео

10.05.2021, 22:38, Новости дня
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Контекст:

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, в то же время в российской историографии упоминается Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Накануне, 9 мая, в Москве на параде в честь Дня Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным присутствовал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

видео

Видео: ВСЕ НОВОСТИ МИРА ТУТ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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